Минпромторг перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим

Новости

В России появятся педагогические "Кванториумы" 13:22
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти 13:21
Власти рассказали об открытии двух станций Большой кольцевой линии метро 13:15
Медведев: Для стабильного развития человечества мало плюрализма 13:12
Вирусолог назвал скрытый и неконтролируемый источник коронавируса 12:55
Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет 12:50
Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий 12:41
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций" 12:30
Любимова: В будущем планируем выпускать по пять детских фильмов в год 12:28
Госдума планирует рассмотреть новый бюджет 28 октября 12:25
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран 12:23
Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной за нарушения мер профилактики 12:18
"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности 12:04
В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19 11:41
В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета 11:13
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека 11:06
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан" 10:57
Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом 10:53
Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет 10:49
На выборах в США ожидается самая высокая явка за столетие 10:06
Гастроэнтеролог рассказала, чем опасны современные колбасы 10:00
В Москве еще 2639 пациентов вылечились от коронавируса 09:45
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными 08:55
Зонд OSIRIS-REx теряет частицы собранного с поверхности астероида грунта 08:47
Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 13:04
Рубрика: Экономика

Минпромторг перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим

Текст: Светлана Ментюкова
В связи с возросшим спросом на противовирусные препараты и антибиотики, система маркировки лекарств временно переведена на "уведомительный" режим работы. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает слова министра пресс-служба. Данное решение призвано ускорить ввод лекарственных препаратов в торговый оборот, чтобы не допустить дефицита.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

"Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов. Мы постоянно на связи с коллегами, делаем все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи. Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости", - сообщил Денис Мантуров.

Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса

В сообщении подчеркивается, что наряду с увеличением производства необходимых лекарств российскими производителями, сохраняются риски, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами. И хотя, как отметили в министерстве, с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток, для минимизации возможных рисков, принято решение изменить "разрешительный" характер обязательной маркировки на "уведомительный".

"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", - пояснил принцип внесенных изменений Денис Мантуров. - Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку".

По данным Минпромторга, объем произведенной лекарственной продукции по итогам августа 2020 года вырос в два раза в сравнении с предыдущим месяцем, а за сентябрь на 63% по сравнению с апрелем 2020 года - периодом I волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется. В частности, указывается в сообщении ведомства, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, по гидроксихлорохину - прирост составил 154%, фавипиравир - прирост 165%, олокизумаб - прирост объема производства 495%.

Зачем льготников с правом на бесплатные лекарства собирают в регистр

В системе маркировки лекарств на данный момент работает 77 тысяч организаций, промаркированных препаратов - более 1 млрд упаковок. При этом, подчеркивается, что доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема (с учетом наличия немаркированных остатков, нахождение которых в обороте на данный момент абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников рынка).

"С учетом возросшего спроса на ряд лекарственных препаратов противовирусного действия и антибиотиков Минпромторг России, Минздрав России, Росздравнадзор, оператор системы маркировки ЦРПТ, находятся в постоянном контакте с производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями. Для бесперебойного движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи процесс перехода из одного "звена" системы в другое должен происходить практически мгновенно", - отмечается в сообщении торгово-промышленного ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", на этой неделе Минздрав России сообщил о повышенном спросе в ряде регионов РФ на противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной в аптеках.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Все о перечнях лекарств

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
В ДТП с автобусами под Новосибирском погибли четыре человека
На Украине признали невозможность производства самолетов Ан-124 "Руслан"
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Как бизнесу пережить коронакризис