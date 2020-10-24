Минпромторг перевел систему маркировки лекарств в уведомительный режим

В связи с возросшим спросом на противовирусные препараты и антибиотики, система маркировки лекарств временно переведена на "уведомительный" режим работы. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает слова министра пресс-служба. Данное решение призвано ускорить ввод лекарственных препаратов в торговый оборот, чтобы не допустить дефицита.

"Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов. Мы постоянно на связи с коллегами, делаем все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи. Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости", - сообщил Денис Мантуров.

В сообщении подчеркивается, что наряду с увеличением производства необходимых лекарств российскими производителями, сохраняются риски, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами. И хотя, как отметили в министерстве, с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток, для минимизации возможных рисков, принято решение изменить "разрешительный" характер обязательной маркировки на "уведомительный".

"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", - пояснил принцип внесенных изменений Денис Мантуров. - Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку".

По данным Минпромторга, объем произведенной лекарственной продукции по итогам августа 2020 года вырос в два раза в сравнении с предыдущим месяцем, а за сентябрь на 63% по сравнению с апрелем 2020 года - периодом I волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется. В частности, указывается в сообщении ведомства, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, по гидроксихлорохину - прирост составил 154%, фавипиравир - прирост 165%, олокизумаб - прирост объема производства 495%.

В системе маркировки лекарств на данный момент работает 77 тысяч организаций, промаркированных препаратов - более 1 млрд упаковок. При этом, подчеркивается, что доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема (с учетом наличия немаркированных остатков, нахождение которых в обороте на данный момент абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников рынка).

"С учетом возросшего спроса на ряд лекарственных препаратов противовирусного действия и антибиотиков Минпромторг России, Минздрав России, Росздравнадзор, оператор системы маркировки ЦРПТ, находятся в постоянном контакте с производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями. Для бесперебойного движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи процесс перехода из одного "звена" системы в другое должен происходить практически мгновенно", - отмечается в сообщении торгово-промышленного ведомства.

Как ранее сообщала "РГ", на этой неделе Минздрав России сообщил о повышенном спросе в ряде регионов РФ на противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной в аптеках.