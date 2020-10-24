На выборах в США ожидается самая высокая явка за столетие

Около 53,5 миллиона американцев проголосовали досрочно на президентских выборах, которые назначены на 3 ноября. Это может привести к самой высокой явке избирателей за более чем столетие, отмечают специалисты по избирательному праву.

Ученые из университета Флориды в исследовании (U.S. Elections Project), пришли к выводу, что массовое голосование свидетельствует о большом интересе к соперничеству президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Кроме того, существует беспокойство по поводу того, что в день выборов следует избегать переполненных избирательных участков для снижения риска заражения коронавирусом. В этой связи многие штаты расширили практику очного досрочного и почтового голосования. Опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует в национальном масштабе, но исход гонки, в конечном итоге, будет решаться в колеблющихся штатах. Хотя Трамп подвергал сомнению голосование по почте как склонное к подтасовкам, он сам решил досрочно проголосовать в субботу в Палм-Бич во Флориде, где расположено его поместье. "Я здесь, чтобы проголосовать!" сказал он сторонникам на митинге в Пенсаколе в пятницу вечером. После этого политик планирует провести митинги в колеблющиеся штатах Северная Каролина, Огайо и Висконсин.