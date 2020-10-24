Названы автомобили с наименьшей стоимостью владения

Содержание машины с каждым годом все сильнее бьет по карману автовладельцев, однако расставаться с личным транспортом россияне в большинстве своем не намерены. Эксперты назвали автомобили, которые обходятся водителям наименее затратно.

Дорогое удовольствие

Покупая машину сегодня, россияне обращают все больше внимания не только на марку и характеристики автомобиля, но и на стоимость владения им, ведь эта статья, как известно, занимает немалую часть семейного бюджета.

Эксперты агентства "Автостат" подсчитали расходы на содержание машины, выяснив, куда уходят деньги автовладельцев. Так, затраты на топливо занимают от 25% до 30% в общей стоимости владения автомобилем, страхование автомобиля (ОСАГО и КАСКО) - чуть меньше (20-25%).

Кроме того, при перепродаже машины автовладелец может недосчитаться кругленькой суммы от ее первоначальной цены, и эта разница составит от 35% до 38% в общей стоимости владения автомобилем. Все остальные затраты, такие как расходы на постановку на учет, ежегодный транспортный налог, покупка зимних и летних шин, техническое обслуживание и т.д., являются не столь существенными - на их долю приходится порядка 10%.

По словам директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, при выборе автомобиля решающее значение для российских покупателей имеет его изначальная стоимость. Расходы на эксплуатацию тоже влияют на выбор, но этот фактор вторичен. При этом стоимость владения имеет большое значение, прежде всего, для потребителей автомобилей массового сегмента, тогда как в премиум-сегменте покупатели готовы себе позволить дополнительные расходы для комфортной эксплуатации.

В свою очередь, директор департамента маркетинга и рекламы ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов отмечает, что покупателей моделей массового сегмента, например, интересует расход топлива, так как цены на него постоянно растут и занимают большую часть затрат на содержание автомобиля, а премиального - транспортный налог, который увеличивается пропорционально от стоимости автомобиля и зависит от мощности двигателя.

"Основными пунктами при выборе автомобиля остаются его стоимость и техническое оснащение. В погоне за выгодой и возможностью получить автомобиль с хорошим соотношением цены и качества, покупатели забывают о необходимости просчитывать бюджет дальнейшей эксплуатации. Кроме того, цель приобретения автомобиля тоже играет важную роль при его выборе - внедорожники зачастую приобретаются не только для выезда на природу большой компанией, но и для создания определенного имиджа владельца", - рассуждает Алексей Ермилов.

Выбор по расчету

Между тем, эксперты "Автостата" сравнили несколько популярных моделей-конкурентов в различных сегментах с точки зрения стоимости владения. Для расчета был взят срок эксплуатации автомобиля в 5 лет, а пробег за весь срок - 100 тыс. км. Также в качестве регионов фигурировали Москва и Московская область, возраст водителя составил 40 лет, а его стаж - 20 лет.

Так, среди популярных седанов В-класса (Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo) в течение 5 лет (или 100 тыс. км пробега) меньше всего потратят владельцы "Весты". Содержание отечественной модели с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач в течение этого времени обойдется им в 691 тыс. рублей или 11,5 тыс. рублей в месяц. Дороже всех из этой тройки оказывается Volkswagen Polo с мотором 1,6 л (90 л.с.) и МКП, расходы на содержание которого за 5 лет составят 852 тыс. рублей или 14,2 тыс. рублей в месяц. Где-то между ними оказался Hyundai Solaris с двигателем 1,4 л (100 л.с.) и МКП, чей показатель стоимости владения составляет 783 тыс. рублей за 5 лет или чуть более 13 тыс. рублей в месяц.

Как говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, Lada Vesta признана самым дешевым седаном в эксплуатации потому, что стоимость страхования, техобслуживания и комплектующих у отечественной модели гораздо ниже, чем у иномарок массового сегмента. Кроме того, за счет изначально более низкой цены Vesta значительно меньше теряет в стоимости. В свою очередь, Volkswagen Polo обходится в эксплуатации дороже Hyundai Solaris, прежде всего, из-за бОльших расходов на топливо.

Расплата за мощность

В сегменте компактных кроссоверов B-класса наиболее выгодной по содержанию признана Lada 4x4. За 5 лет владельцы этого внедорожника, оснащенного мотором 1,7 л (83 л.с.), "механикой" и полным приводом, потратят около 890 тыс. рублей или 14,8 тыс. рублей в месяц. Чуть дороже обойдется содержание кроссовера Renault Duster (1,6 л, 114 л.с., МТ, 4WD) - 907 тыс. рублей за 5 лет или 15,1 тыс. рублей в месяц. А обладатели популярного кроссовера Hyundai Creta (1,6 л, 121 л.с., МТ, 4WD) за это время должны будут выложить из кармана почти 1 млн рублей или 16,6 тыс. рублей в месяц.

"Несмотря на то, что Lada 4x4 менее комфортная, чем современные кроссоверы, она выигрывает у конкурентов проходимостью и ценой - от 600 тыс. рублей. При этом Hyundai Creta по сравнению с Renault Duster выглядит более привлекательно благодаря лучшим характеристикам мощности и динамики, а также возможности заправлять авто 92-м бензином", - комментирует Денис Решетников.

Среди моделей SUV (C) в выигрыше окажутся владельцы Volkswagen Tiguan (1,4 л, 150 л.с., АТ, 4WD), которые за 5 лет или 100 тыс. км пробега потратят 1,3 млн рублей или 21,7 тыс. рублей в месяц. Немного выше будут расходы на содержание у тех, кто ездит на Kia Sportage (2 л, 150 л.с., АТ, 4WD) - около 1,4 млн рублей за 5 лет или 23,1 тыс. рублей в месяц. А у владельцев Toyota RAV4 (2 л, 149 л.с., АТ, 4WD) этот показатель уже переваливает за отметку в 1,5 млн рублей за 5 лет или 25,4 тыс. рублей в месяц. По мнению Дениса Решетникова, если выбирать между этими тремя моделями, стоит отдать предпочтение Toyota RAV4, так как он менее остальных теряет в стоимости.

А вот в подсегменте SUV (D) среди тройки наиболее популярных моделей лучшим с точки зрения стоимости владения признан Mercedes-Benz GLC (2 л, 197 л.с., АТ, 4WD) - за 5 лет на его содержание будет потрачено 2,3 млн рублей или 38,1 тыс. рублей. "Чуть большие" затраты ожидают обладателей BMW X3 (2 л, 249 л.с., АТ, 4WD) - 2,5 млн рублей за 5 лет или 41,5 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании "Автостата". А самым дорогим в рассматриваемой тройке будет Porsche Macan (2 л, 252 л.с., АТ, 4WD) с показателем 2,7 млн рублей за 5 лет или 45,3 тыс. рублей в месяц.

"Как показывает практика, повседневные расходы на топливо и сервисное обслуживание меньше интересуют покупателей премиальных автомобилей, так как в большинстве своем это состоятельные люди. А вот транспортный налог и налог на роскошь, а также стоимость запасных деталей, комплектующих и расходников для обслуживания машин премиум-класса - критерии выбора, которыми руководствуются клиенты данного сегмента", - констатирует Алексей Ермилов.