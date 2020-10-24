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24.10.2020 21:52
Рубрика: Спорт

Петров отказался от работы стюардом на Гран-при Португалии после гибели отца

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский автогонщик Виталий Петров отказался от работы стюардом на Гран-при Португалии после известия о смерти отца.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии

В субботу стало известно о гибели отца Виталия - Александра Петрова, тело которого нашли в принадлежащем ему коттедже под Выборгом.

Как сообщает сайт Международной автомобильной федерации, Виталий Петров в оставшееся время Гран-при Португалии не будет продолжать исполнять обязанности стюарда.

"По личным причинам Виталий Петров не будет продолжать исполнять свои обязанности в оставшейся части уик-энда. В это тяжелое время все мысли ФИА сейчас с Виталием и его семьей", - говорится в сообщении на сайте "Формулы-1".

Сообщается, что место Виталия Петрова займет Бруно Коррейя.

Спорт Формула-1 Персона: Виталий Петров

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