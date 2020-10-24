Петров отказался от работы стюардом на Гран-при Португалии после гибели отца

Российский автогонщик Виталий Петров отказался от работы стюардом на Гран-при Португалии после известия о смерти отца.

В субботу стало известно о гибели отца Виталия - Александра Петрова, тело которого нашли в принадлежащем ему коттедже под Выборгом.

Как сообщает сайт Международной автомобильной федерации, Виталий Петров в оставшееся время Гран-при Португалии не будет продолжать исполнять обязанности стюарда.

"По личным причинам Виталий Петров не будет продолжать исполнять свои обязанности в оставшейся части уик-энда. В это тяжелое время все мысли ФИА сейчас с Виталием и его семьей", - говорится в сообщении на сайте "Формулы-1".

Сообщается, что место Виталия Петрова займет Бруно Коррейя.