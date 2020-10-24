Пять главных принципов выбора зимних шин

Новые автомобили в основном продаются на летних шинах, а если вы покупаете подержанную машину, то имеется прямой смысл задуматься о покупке зимнего комплекта. Ведь даже если бывший владелец отдает вам зимнюю резину в подарок, вероятнее всего, эти покрышки не новые, качественная "липучка" при умеренном использовании сохранит свои свойства (прежде всего эластичность) три, максимум четыре сезона, а "шиповка" и того меньше - два-три сезона. Затем большая часть шипов повылетает, и колесо утратит заложенные в конструкцию качества. Бюджетная резина при этом выдерживает один - два сезона интенсивной эксплуатации. Как бы то ни было, в нашем материале мы решили дать совет, как правильно выбрать зимнюю резину в зависимости от ваших потребностей.

Когда "переобуваться"

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю, оговорено Техническим регламентом Таможенного союза - до 1 декабря, эта норма актуальна для всех регионов России.

При этом, разумеется, нужно ориентироваться также и на температуру воздуха. Для справки - пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют свои сцепные свойства, обычно составляет около 6 градусов Цельсия.

Иными словами, когда столбик термометра полез ниже этого значения, ставьте зимние шины, даже если декабрь еще не наступил. При этом ездить на зимней резине регламент обязует весь зимний период - по февраль включительно. Помните также о том, что технический регламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию транспорта с шипованной резиной в летний период (июнь, июль, август).

Зимние или всесезонные

Во "всесезонках" производители постарались объединить качества летней и зимней резины, что отразилось прежде всего на протекторе. На таких шинах имеют место скругленные канавки для отвода воды, предусмотрены элементы, которые характерные как для зимнего рисунка, так и летнего.

Но главное - резиновая смесь в теории должна обеспечивать хорошую ходимость и тормозные характеристики как в теплое время, и в мороз.

По факту же оказывается, что "всесезонка" не может соперничать с зимними моделями ни на льду, ни в рыхлом снегу, ни при езде по сухому асфальту. Так что в Европе с ее умеренным климатом использование подобных шин является в целом логичным. Но на наших дорогах, за исключением, быть может, южных регионов, следует отдать предпочтение зимней резине. Тем не менее, использование "всесезонки" в зимние месяцы (с декабря по февраль) в нашей стране официально разрешено, правда, с условием, что резина имеет соответствующую маркировку М+S, M&S или M S.

Какого размера выбрать резину

Размеры шин, подходящие для вашего автомобиля, указаны в инструкции по эксплуатации и на табличке в проеме водительской двери или (в некоторых случаях) на крышке лючка бензобака. Там же, как правило, указаны и размеры регламентированное давление в покрышках при разной нагрузке. Речь идет прежде всего о ширине покрышки, влияющей напрямую на размер пятна контакта. Многочисленные тесты показали, что на сухом и мокром дорожном полотне лучше ведут себя машины с максимально широкой резиной.

В то же время узкие покрышки оптимально подойдут для эксплуатации по дорогам, засыпанным снегом. Тут работают законы физики - покрышке с уменьшенной шириной легче пробить себе колею в "пухляке", да и управляемость с такой резиной будет поострее, и расход топлива поменьше. Еще один совет - выбирать на зиму колеса максимально небольшого диаметра.

Опять-таки серия тестов авторитетных автомобильных изданий показала, что транспорт на шинах R16 выигрывает у авто на покрышках R17, а R15 соответственно - у R16 в большинстве дисциплин. Среди прочего у машины с резиной меньшего диаметра значительно выше скорость начала аквапланирования, лучше торможение на сухом асфальте, но чуть хуже (незначительно) торможение на льду. Кроме того, колеса максимально небольшого диаметра меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности. Таким образом, выбор колес меньшего диаметра на зиму в целом предпочтителен.

Шипы или "липучка"

Тестовые замеры говорят о том, что шипованная и нешипованная резина демонстрируют сопоставимые показатели на снегу. При этом "липучка" оптимальнее ведет себя на дорогах крупных городов, которые поливают реагентами и посыпают песком и солью.

Даст фору "шиповке" "липучка" также на мокром и сухом асфальте, в слякоть и на жидкой снеговой каше - сказываются преимущества лучшего водоотведения и хорошего сцепления.

Преимущества "шиповки" тоже известны. Такая резина лучше работает на льду и укатанном снегу. Отсюда вывод. Если вы передвигаетесь зимой в условиях мегаполиса, однозначно выбирайте "липучку". Бонусом станет также лучший акустический комфорт и меньшая вибронагруженность фрикционной шины. С другой стороны, часто ездите в регионах по дорогам, нерасчищенным от снега и льду, покупайте шипованную резину.

Какой бренд выбрать

Мы не будем упоминать популярные бренды, чтобы не делать им рекламу, однако дадим несколько намеков. При выборе резины для холодных зим старайтесь выбирать производителей резины из холодных регионов планеты. И наоборот - даже премиальные продукты компаний из жарких стран логично избегать. Если вы не готовы переплачивать за бренд, разумным будет выбор в пользу суббрендов шинных гигантов.

На поверку оказывается, что такая резина выпускается на тех же заводах, что и более раскрученная премиальная резина, однако и технологии и состав резиновой смеси у премиальных покрышек и массовых аналогов дочерних компаний во многом схожи. В то же время экономить по максиму, выбирая продукцию компаний третьего эшелона, к примеру, из азиатских стран, мы не рекомендуем. Есть неплохой выбор и из линеек отечественных производителей.

В последнем случае логично ориентироваться на лицензионные продукты от западных компаний. Напомним, что на территории нашей страны работают заводы Nokian Tyres (Ленинградская обл.), Continental (Калужская область), Yokohama (Липецк), Michelin (Московская область), Pirelli (г. Воронеж, г. Киров) и Bridgestone (Ульяновская область).