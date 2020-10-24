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24.10.2020 10:45
Рубрика: Общество

Президент РАН прокомментировал отказ публиковать статью из-за санкций

Текст: Юрий Медведев
Американский геофизический союз принес извинения ученым Института прикладной физики РАН, статью которых ранее не приняли к рассмотрению.
Президент РАН Александр Сергеев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Президент РАН Александр Сергеев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент РАН Александр Сергеев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Свой отказ союз мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и Минобранауки РФ.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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И вот теперь позиция американцев изменилась. Они заявили, что "после тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам".

Авторы могут снова обратиться по поводу публикации, и статья будет оцениваться только исходя из ее научной ценности.

Напомним, Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters.

По мнению российских ученых, подобные действия препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой. Кроме того, они ставят российских ученых в сложное положение, так как число публикаций в рейтинговых журналах является обязательным по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в частности, по программе мегагрантов.

Комментируя ситуацию, президент РАН Александр Сергеев, сказал: "Крайне удивлен даже не тем, что это произошло, а как откровенно это произошло. Наши коллеги просто получили информацию из редколлегии одного из американских журналов, где четко сформулировано, что мы не будем рассматривать вашу статью. Хотя статья никакого отношения к каким-то геополитическим коллизиям не имеет".

Также он заявил, что намерен обратиться в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, что получить комментарий по данной ситуации. Но судя по всему, недоразумение улажено.

Общество Наука Санкции и антисанкции

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