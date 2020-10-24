Работа над "Шерлоком Холмсом 3" отложена на неопределенный срок

"Шерлока Холмса 3", над которым работает Декстер Флетчер, сменивший в режиссерском кресле Гая Ричи, преследуют неудачи. Как оказалось, на проект самым непосредственным образом повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, очевидная невозможность создать качественный блокбастер со строгим соблюдением правил о социальной дистанции.

Флетчер принял участие в подкасте Celebrity Catch Up, в котором и сообщил неутешительную новость. Работа над третьей частью отложена до того момента, пока не станет понятно, какое развитие получит глобальная ситуация с коронавирусом и каковы будут ее последствия.

Помимо "Шерлока Холмса 3" Флетчер также вынужден приостановить работу еще над одним проектом - фильмом по мотивам шпионского сериала с Роджером Муром "Святой" (The Saint).

До этого, напомним, Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Шерлока Холмса, оптимистично рассказал о своем желании развить франшизу до масштабов киновселенной наподобие марвеловской.