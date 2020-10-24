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24.10.2020 18:55
Рубрика: Культура

В Ефремове открыли дом-музей Ивана Бунина к его 150-летию

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Ефремове Тульской области к 150-летию Ивана Бунина после капитальной реставрации открыли мемориальный дом-музей. Это единственный сохранившийся дом, где реально бывал, жил и работал писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин.
Фото: Правительство Тульской области Фото: Правительство Тульской области
Фото: Правительство Тульской области

В торжествах приняла участие внучка брата Ивана Бунина Татьяна Арсеньевна. Как рассказала "РГ" директор музея Светлана Иванова, два года назад в Ефремов приезжали представители тульской ветви семьи Буниных. Тогда запланировали, что в год 150-летия писателя соберутся в этом доме все потомки, в том числе и из-за рубежа, но пандемия помешала этим планам.
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Тем не менее, 150-летие Ивана Бунина в Ефремове отметили красиво. Театрализованное представление, чаепитие с "бунинскими" пирогами с яблоками, экскурсии, рассказы, концерт классической музыки, возложение цветов к памятникам знаменитому писателю, поэту, переводчику. К слову, в небольшом Ефремове, где население всего-то 36 тысяч человек, установлено четыре памятника Ивану Бунину, два из которых на территории музея. А еще есть на вокзале, станция которого музеефицирована, и там разместилась замечательная литературная экспозиция. Но, пожалуй, самый красивый в городском парке: писатель изображен сидящим на скамье рядом с женщиной - его музой.

Был в этой череде праздничных мероприятий даже телемост с Португалией: гости в представительстве Россотрудничества посмотрели фильм о Бунине и рассказ о его жизни Ефремове.

Конечно, ключевым моментом стало открытие мемориального дома-музея. В доме на улице Тургеневской, купленном средним братом Евгением в 1906 году, прожила последние годы жизни Людмила Александровна Бунина (похоронена на местном кладбище). Здесь часто собиралась вся семья. Подолгу гостил Иван Алексеевич Бунин, здесь он работал, в его произведениях есть описание местной природы. Последний раз писатель был в Ефремове на свой 47 день рождения в октябре 1917 года.

Этот здание с 1974 года является объектом культурного наследия и является памятником федерального значения. Однако долгое время это был отнюдь не дом-музей Нобелевского лауреата, но все же музей - литературный отдел местного краеведческого музея. Мемориальным музеем Ивана Бунин он стал уже в этом веке.

Фото: Gettyimages
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Как рассказала Светлана Иванова, благодаря большой научно-исследовательской работе удалось довольно точно воспроизвести внутреннюю обстановку, установить множество мелких нюансов. Во многом этому помогли дневники племянника Бунина Николая Ласкаржевского, который жил в доме и помнил что, где было, даже нарисовал план размещения предметов. В свое время он даже подарил музею семейный фотоальбом. Ласкаржевский вообще много сделал для возвращения Бунина в Россию.

Реставрационные работы длились более года. Мемориальная часть исторического здания полностью восстановлена, отремонтирована кровля, укреплен фундамент и обновлен фасад, заменена проводка, сделана новая пожарная сигнализация. Внутри помещения установлены печи, которые были здесь при Бунине. Даже обои на стенах постарались подобрать такие, которые были популярны в то время. Еще почти год потребовался на создании экспозиции.

В дальнейших планах сотрудников дома-музея восстановление второй части дома - в начале прошлого века это был деревянный флигель, позже его заменили на кирпичный. В Ефремове нашлись меценаты, готовые вернуть усадьбе каретный сарай. Нашлись люди, выкупившие территорию усадьбы и подарившие ее музею.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Персона: Иван Бунин

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