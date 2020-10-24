Вильфанд объяснил аномальную погоду в Европейской России на выходных

Центр Европейской России на выходных окажется под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. А потому дневные температуры превысят октябрьскую норму сразу на шесть-восемь градусов, пояснили в Гидрометцентре.

"В минувшую пятницу в столице воздух прогревался до 14 градусов - это очень высокая температура для этого времени года. На выходных - около 12 тепла. Воскресенье будет переходным днем: пройдут небольшие осадки, но все равно будет тепло", - цитирует РИА Новости научного центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптики рассказали, что октябрь 2020 года станет самым теплым за весь период метеонаблюдений в Москве. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 2,5-3 градуса. Тепло будет и в других городах Центрального федерального округа: в Воронеже, Тамбове, Курской, Липецкой и Белгородской областях.