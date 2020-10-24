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Рубрика: Общество

Вильфанд объяснил аномальную погоду в Европейской России на выходных

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центр Европейской России на выходных окажется под влиянием теплой воздушной массы, которая сформировалась над Атлантикой и югом Средиземноморья. А потому дневные температуры превысят октябрьскую норму сразу на шесть-восемь градусов, пояснили в Гидрометцентре.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"В минувшую пятницу в столице воздух прогревался до 14 градусов - это очень высокая температура для этого времени года. На выходных - около 12 тепла. Воскресенье будет переходным днем: пройдут небольшие осадки, но все равно будет тепло", - цитирует РИА Новости научного центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптики рассказали, что октябрь 2020 года станет самым теплым за весь период метеонаблюдений в Москве. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 2,5-3 градуса. Тепло будет и в других городах Центрального федерального округа: в Воронеже, Тамбове, Курской, Липецкой и Белгородской областях.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Москва ЦФО Воронежская область ЦФО Курская область ЦФО Липецкая область

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