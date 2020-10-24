Вильфанд рассказал о погоде на новой неделе

Новая рабочая неделя в центральной части европейской территории России начнется с тепла. Температуры в среднем будут на три-четыре градуса выше нормы, рассказали в Гидрометцентре страны.

"Благодаря антициклону не будет осадков, а давление повысится почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем. В понедельник температура воздуха также будет высокой - в абсолютном выражении от 7 до 10 градусов, а по области до 11", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

В период предзимья, который сейчас в России, солнечных дней крайне мало, поэтому на следующей неделе жителям центральной части европейской территории страны следует воспользоваться редкой возможностью получить витамин D.

Ранее синоптики рассказали о сюрпризах ноября, который на большей части территории России окажется теплее обычного. По предварительному прогнозу, составленному Гидрометцентром, на европейской территории, Урале, в Сибири (за исключением отдельных районов), на Дальнем Востоке среднемесячная температура окажется в пределах климатической нормы и чуть выше нормы. А вот на юго-востоке Ханты-Мансийского округа, в Томской и Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края, включая и Красноярск, ноябрь может оказаться прохладнее обычного.