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24.10.2020 09:26
Рубрика: Происшествия

На Сахалине из-за циклона введен режим ЧС

Текст: Юрий Батин

В Смирныховском районе Сахалинской области в субботу введен режим ЧС из-за циклона и вызванного им подтопления населенных пунктов.

Этот район сильнее всего пострадал из-за навалившейся на островной регион непогоды. Дожди вызвали подъем воды в реках Побединка и Орловка, в результате подтопленными оказались низменные части сел Победино и Орлово, а также поселка Смирных. Всего на территории района подтоплены 76 домов. Еще несколько жилых домов пострадали в частном секторе Южно-Сахалинска.

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Как сообщила пресс-служба регионального правительства, ситуация находится под контролем губернатора.

- В Смирныховском районе решением комиссии по чрезвычайным ситуациям введен режим ЧС до особого распоряжения. К ликвидации последствий подтопления привлечено более 60 человек. Для контроля ситуации из Южно-Сахалинска в район направилась группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Сейчас подъем уровня в реках прекратился. Идет откачка воды из домов и просушка тепловыми пушками, - рассказала руководитель агентства по делам ГО и ЧС Сахалинской области Анна Михеева.

Специалисты также расчищают водоотводные канавы, освобождают дороги от поваленных деревьев.

В пресс-службе отмечают, что из подтопленных домов были эвакуированы 14 человек. Большинство вернулись в свое жилье, один находится в пункте временного размещения.

Циклон повлиял и на транспортное сообщение островного региона с материком. Закрыта паромная переправа Ванино - Холмск. Паромы пережидают непогоду на стороне материка. Ориентировочно переправа возобновит работу 26 октября.

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