В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

В Якутии возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ее малолетних детей при пожаре в жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского улуса.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар произошел в субботу утром. В сгоревшем доме были обнаружены тела 37-летней женщины и ее детей в возрасте 5, 6, 9 лет и полутора месяцев.

В сообщении отмечено, что на место происшествия выезжали руководитель регионального следственного управления СК России и следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы. С места происшествия изъяты следы и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования.

Ранее в информации пресс-службы регионального управления МЧС РФ была выдвинута предварительная версия причины пожара - короткое замыкание греющего кабеля канализации.