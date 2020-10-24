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24.10.2020 10:07
Рубрика: Происшествия

В Намском улусе Якутии объявлен траур по погибшим при пожаре

Текст: Владимир Таюрский

В Намском улусе Якутии 24-26 октября объявлены днями траура в связи с гибелью пяти человек, в том числе четверых детей при пожаре в селе Крест-Кытыл.

Три человека погибли при пожаре в подмосковном Ногинске

Пресс-служба районной администрации сообщила, что в эти дни будут приостановлены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги муниципального образования.

Напомним, утром в субботу в селе сгорел двухквартирный жилой дом, в огне погибли женщина и четыре ребенка - мама и ее маленькие дочери.

Соболезнования родным и близким погибших выразил глава Якутии Айсен Николаев.

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