В Намском улусе Якутии объявлен траур по погибшим при пожаре

В Намском улусе Якутии 24-26 октября объявлены днями траура в связи с гибелью пяти человек, в том числе четверых детей при пожаре в селе Крест-Кытыл.

Пресс-служба районной администрации сообщила, что в эти дни будут приостановлены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и флаги муниципального образования.

Напомним, утром в субботу в селе сгорел двухквартирный жилой дом, в огне погибли женщина и четыре ребенка - мама и ее маленькие дочери.

Соболезнования родным и близким погибших выразил глава Якутии Айсен Николаев.