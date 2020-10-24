Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти

Еще одна женщина, получившая травмы в крупном ДТП, случившемся сегодня утром на 129-м километре федеральной трассы Р-255, скончалась в Мошковской центральной районной больнице, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, около 10.30 по местному времени микроавтобус Toyota Noah, ехавший со стороны Новосибирска в сторону райцентра Болотное, выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом Томск - Барнаул.

52-летний водитель Toyota и трое пассажиров микроавтобуса - женщина, девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик - погибли на месте. Еще двух пассажиров "скорая" отвезла в Мошковскую центральную районную больницу.

В рейсовом автобусе, где находились 14 пассажиров и два водителя, никто в аварии не пострадал. Пассажиров пересадили в попутный автобус, они выехали к месту следования.