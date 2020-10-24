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24.10.2020 15:31
Рубрика: Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с автобусами под Новосибирском

Текст: Юрий Прокопьев

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, после крупного ДТП, случившегося сегодня утром в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Предварительно установлено, что шестеро жителей Томска на микроавтобусе Toyota Town Ace Noan следовали по трассе Р-255 "Сибирь" в сторону Кемерова. В ходе маневра водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Andare 850, выполнявшим пассажирский рейс Томск - Барнаул.

52-летний водитель Toyota и трое пассажиров микроавтобуса - женщина, девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик - погибли на месте. Еще двух пострадавших "скорая" отвезла в Мошковскую центральную районную больницу, где скончалась еще одна получившая травмы женщина

В рейсовом автобусе, где находились 14 пассажиров и два водителя, никто в аварии не пострадал. Пассажиров пересадили в попутный автобус, они выехали к месту следования.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Болотнинского района. Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия и совместно с полицией организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

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