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24.10.2020 22:55
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после взрыва на танкере в Азовском море

Текст: Михаил Сухарев

После взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в акватории Азовского моря, южная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место уже выехали сотрудники надзорного органа.

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- На место выехали заместитель Южного транспортного прокурора Игорь Рахматуллин, и исполняющий обязанности Новороссийского транспортного прокурора Ковальчук Р.А. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" произошел сегодня около 19 часов, после того как судну прошло Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту не было нефтепродуктов, зато там находились 13 членов экипажа. 10 человек были эвакуированы, еще трое оказались за бортом, сейчас идут их поиски. Открытого горения по данным МЧС на судне нет. Следственный комитет также начал проверку инцидента.

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