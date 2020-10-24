Пропавших после взрыва на танкере членов экипажа будут искать ночью

Поиски троих пропавших моряков в Азовском море, где сегодня произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов", будут продолжаться всю ночь. Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах Краснодарского края, к месту уже стянуты значительные силы, в ближайшее время в воздух поднимется вертолет.

- Сейчас в районе происшествия работают шесть судов и многочисленный личный состав ГУ МЧС региона. Уже в течение пары часов должен присоединиться вертолет Ми-8 из Симферополя. Если до рассвета не получится обнаружить пропавших моряков, присоединится еще авиация, - отметил источник.

Также он уточнил, что повреждения танкера пока сложно оценить, он получил крен, но не ясно, набирается ли вода через разорванную обшивку.

Как сообщалось ранее, взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" произошел сегодня около 19 часов, после того как судно прошло Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту не было нефтепродуктов, зато там находились 13 членов экипажа. 10 человек были эвакуированы, еще трое оказались за бортом, сейчас идут их поиски. Открытого горения по данным МЧС на судне нет. Следственный комитет и Южная транспортная прокуратура также начали проверку инцидента.