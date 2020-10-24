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24.10.2020 21:28
Рубрика: Происшествия

Стало известно о состоянии спасенных с горящего танкера моряков

Текст: Михаил Сухарев

Члены экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", который терпит бедствие в Азовском море, находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах региона, речь идет о шести моряках, доставленных на берег, и четверых на борту судна.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
В Азовском море прогремел взрыв на российском танкере

- По тем десяти членам экипажа, которых уже доставили, - все в удовлетворительном состоянии, не требуется медицинское вмешательство. Медики за ними наблюдают, но поводов волноваться нет, - отметил источник.

Сейчас на борту горящего судна остались четыре члена экипажа, еще трое прыгнули за борт.

Как сообщалось, на российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошел взрыв. К месту происшествия отправились три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно "Братск". Причиной взрыва на борту предварительно называют нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. СК России начал проверку по факту инцидента.

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