Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте 07:21
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19 06:43
Эксперт назвал отличие телефонного афериста от сотрудника банка 06:32
Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики 05:36
Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телерекламу 04:59
В Алабаме упал самолет ВМС США 04:41
Вильфанд рассказал о погоде на новой неделе 04:13
В Берлине ужесточили меры против распространения COVID-19 03:19
Вторые дебаты Трампа и Байдена вызвали меньший интерес у американцев 02:50
Вильфанд объяснил аномальную погоду в Европейской России на выходных 02:32
Впервые за 159 лет Санта лично не встретит детей в универмаге Нью-Йорка 01:55
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек 01:31
В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА 00:28
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23.10.2020
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23.10.2020
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23.10.2020
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 23.10.2020
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 23.10.2020
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 23.10.2020
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 23.10.2020
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 23.10.2020
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 23.10.2020
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 23.10.2020
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 23.10.2020
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 23.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 05:36
Рубрика: В мире

Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол России в Вашингтоне прокомментировал санкции США против Центрального НИИ химии и механики. Заявление Анатолия Антонова приводит пресс-служба диппредставительства.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США

"Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения США против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

США накануне объявили о введении санкций против этого института, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения. Сообщалось, что указанные меры приняты в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Напомним, это не первый случай, когда под американские рестрикции попадают российские исследовательские институты. В августе США включили в черный список сразу три НИИ, включая ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ). В Вашингтоне тогда заподозрили ученых из РФ в разработке химоружия. Впрочем, никаких реальных доказательств этому представлено не было

Российский дипломат особо подчеркнул, что вредоносная деятельность в информационном пространстве противоречит принципам внешней политики нашей страны, ее национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений. Посол вновь призвал США "отказаться от порочной практики голословных нападок" и перейти к профессиональному диалогу по вопросам международной информационной безопасности.

В мире США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин назвал увеличение доходов граждан ключевым вопросом
Собянин: Москве не нужны новые ограничения
"Медвежий" красный прилив погубил морских животных на Камчатке
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове