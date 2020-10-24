Россия ответила на санкции США против НИИ химии и механики

Посол России в Вашингтоне прокомментировал санкции США против Центрального НИИ химии и механики. Заявление Анатолия Антонова приводит пресс-служба диппредставительства.

"Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения США против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

США накануне объявили о введении санкций против этого института, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения. Сообщалось, что указанные меры приняты в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Напомним, это не первый случай, когда под американские рестрикции попадают российские исследовательские институты. В августе США включили в черный список сразу три НИИ, включая ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ). В Вашингтоне тогда заподозрили ученых из РФ в разработке химоружия. Впрочем, никаких реальных доказательств этому представлено не было

Российский дипломат особо подчеркнул, что вредоносная деятельность в информационном пространстве противоречит принципам внешней политики нашей страны, ее национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений. Посол вновь призвал США "отказаться от порочной практики голословных нападок" и перейти к профессиональному диалогу по вопросам международной информационной безопасности.