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24.10.2020 16:44
Рубрика: Экономика

РПЦ не поддержала идею введения налога за бездетность

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь выступила против предложения обязать россиян платить налог за бездетность. Это предложение высказала глава общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая. Ее инициатива - обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Татьяну Буцкую также поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

При этом религиозный деятель добавил, что проблему роста рождаемости нельзя решить при помощи роста налогов.

"Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, - заявил митрополит Иларион, - как создать в общественном сознании представление об аборте как о преступлении и убийстве". Он убежден, что такой подход к деторождению и вопросам брака "гораздо больше бы повлияет на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность".

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