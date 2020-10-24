Шойгу назвал главные причины успеха подразделений спецназа

Успех российских подразделений специального назначения основан на кропотливой и профессиональной подготовке, силе духа российского воинства и взаимовыручке.

"Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью, которая год от года становится сплочение и сильнее", - говорится в поздравлении министра обороны РФ Сергея Шойгу в честь 70-летия подразделений специального назначения.

Министр подчеркнул, что Россия знает немало примеров мужества и стойкости спецназовцев. Эти элитные подразделения с честью и достоинством прошли через суровые испытания многих войн и локальных конфликтов.

"Нынешнее поколение спецназовцев, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи и добиться намеченных целей", - отметил Шойгу.

По его словам, особые заслуги в развитии подразделений спецназа и укреплении боевого духа личного состава принадлежат ветеранам. Они с большой заботой и трепетом проводят работу по воспитанию молодого поколения в духе славных традиций российского воинства и преданности Родине.

В день юбилея министр пожелал бойцам спецназа здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в совершенствовании профессиональной выучки и верности духовно-нравственным идеалам Родины во благо укрепления обороноспособности нашего государства.