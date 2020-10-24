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24.10.2020 07:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Тахогрофы должны появиться на частных грузовиках

Текст: Евгений Гайва
Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Эти приборы позволяют регистрировать скорость и режим труда и отдыха водителей. Тем самым обеспечивается безопасность движения.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В России автобусы оснастят онлайн-тахографами

Транспортные средства оснащают тахографами в соответствии с приказом Минтранса, который был принят еще в 2013 году. Сначала оснастить тахографами грузовые автомобили должны были индивидуальные предприниматели и юрлица. Физические лица, то есть те, кто работает без регистрации ИП, первоначально должны были установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Однако затем этот срок перенесли.

В Минтрансе пояснили, что процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не сталкивались с очередями в мастерских. Например, до 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.