Тахогрофы должны появиться на частных грузовиках

Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами.

Эти приборы позволяют регистрировать скорость и режим труда и отдыха водителей. Тем самым обеспечивается безопасность движения.

Транспортные средства оснащают тахографами в соответствии с приказом Минтранса, который был принят еще в 2013 году. Сначала оснастить тахографами грузовые автомобили должны были индивидуальные предприниматели и юрлица. Физические лица, то есть те, кто работает без регистрации ИП, первоначально должны были установить тахографы на любые грузовики массой более 3,5 тонны к 1 ноября 2019 года. Однако затем этот срок перенесли.

В Минтрансе пояснили, что процесс разбили на этапы, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не сталкивались с очередями в мастерских. Например, до 1 марта 2020 года физлица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.