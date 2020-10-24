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24.10.2020 07:21
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте

В России заболеваемость коронавирусом, скорее всего, начнет снижаться в феврале-марте будущего года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Он объяснил, что обычно от начала подъема заболеваемости эпидемиологи ожидают максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода. Первая декада декабря "все расставит по своим местам", когда наступит стабилизация процесса. Однако о снижении еще рано будет говорить. Должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как это было после 11 мая. "Скорее всего, это февраль-март", - цитирует ТАСС эксперта.

Пока в России не началась массовая вакцинация, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет, подчеркнул Горелов. Соблюдение социальной дистанции, использование масок, перчаток и антисептиков - все это в комплексе поможет замедлить распространение коронавируса.

Он также отметил, что статистика по новым выявленным случаям в России не должна пугать. Дело в том, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом - менее 1%, а для того чтобы он перестал циркулировать, коллективный иммунитет россиян должен достичь 60-70%.

Ранее специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова сделали прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России. Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых ОРВИ, ожидается снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября этого года. Специалисты также отметили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

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