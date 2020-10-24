Новости

Вирусолог назвал день, когда произойдет пик заболеваемости COVID-19 14:46
В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу 14:42
Вышел клип, посвященный российским бойцам UFC 14:35
Кириенко рассказал о новых ролях регионов России 14:31
Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным 14:27
Минсельхоз не ожидает роста цен на макароны 14:24
Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом 14:11
Кириенко заявил о новых возможностях для России в период пандемии 14:01
Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны 13:52
Роспотребнадзор разрешил "Спартаку" провести домашний матч со зрителями 13:39
В России появятся педагогические "Кванториумы" 13:22
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти 13:21
Власти рассказали об открытии двух станций Большой кольцевой линии метро 13:15
Медведев: Для стабильного развития человечества мало плюрализма 13:12
Вирусолог назвал скрытый и неконтролируемый источник коронавируса 12:55
Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет 12:50
Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий 12:41
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций" 12:30
Любимова: В будущем планируем выпускать по пять детских фильмов в год 12:28
Госдума планирует рассмотреть новый бюджет 28 октября 12:25
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран 12:23
Роспотребнадзор опечатал студию маникюра Лены Лениной за нарушения мер профилактики 12:18
"Известия Hall" в Москве закрыли из-за нарушения мер безопасности 12:04
В Москве зарегистрировано 4453 новых случая COVID-19 11:41
В Екатеринбурге умер пассажир экстренно севшего самолета 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 14:42
Рубрика: В мире

В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Текст: Александр Саможнев

Порядка 83,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявлены в США. Более 900 человек скончались, информирует университет Джонса Хопкинса, который готовит отчеты на основании данных федеральных и местных властей, а также из открытых источников.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Меркель попросила жителей Германии отказаться от путешествий

Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно. До этого максимальное число заражений было зарегистрировано в июле и составило 77 тысяч в сутки.

Тема коронавируса стала центральной в дебатах президента Дональда Трампа и претендента от Демократической партии Джозефа Байдена на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

Демократы считают, что правительство не приняло должных мер в борьбе с пандемией. На это президент ответил, что США не могут позволить себе вновь остановить работу компаний, несмотря на рост числа случаев коронавируса.

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки
В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин присудил премии правительства в области науки
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте
Медведев: США пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран
Число жертв ДТП с автобусами под Новосибирском выросло до пяти
Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове