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23.10.2020 08:41
Рубрика: В мире

Что пообещали Трамп и Байден на финальных дебатах перед выборами

Текст: Александр Гасюк, Игорь Дунаевский
Президент Дональд Трамп и стремящийся занять его место в Белом доме демократ Джозеф Байден вечером в четверг провели второй и финальный раунд теледебатов, пытаясь доказать американцам, почему те должны вверить им бразды правления на предстоящих 3 ноября выборах главы государства. Как и на первых дебатах в конце сентября, не обошлось без оскорблений, но все-таки в этот раз дискуссия была более содержательной.
Фото: EPA-EFE/Morry Gash Фото: EPA-EFE/Morry Gash
Фото: EPA-EFE/Morry Gash

Отличительной особенностью последних полуторачасовых теледебатов стал их жесткий протокол. После скандальной первой встречи "лицом к лицу" в сентябре, когда Трамп и Байден постоянно перебивали друг друга, организаторы мероприятия - комиссия по президентским дебатам - внесли серьезные коррективы и пообещали выключать микрофоны в случае злоупотребления политиками предоставленной им возможности выразить свою точку зрения по тому или иному вопросу. В итоге, модератор встречи в Нэшвилле журналистка NBC Кристин Велкер строго контролировала продолжительность высказываний 74-летнего Трампа и 77-летнего Байдена и решительно прерывала оппонентов. Несмотря на это, как подсчитала телекомпания CNN, нынешний хозяин Белого дома переговорил Байдена в общей сложности почти на три с половиной минуты. Всего выступление ранее переболевшего COVID-19 и, судя по всему, полностью выздоровевшего Трампа заняло 41 минуту и 16 секунд эфирного времени, а Байден уложился в 37 минут и 53 секунды.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Трамп не стал изменять своей привычке и вошел в зал для дебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) без маски, на что сразу обратили внимание телеведущие. Байден же поднялся на сцену в черной маске и снял ее только рядом с подиумом. Впрочем, накануне мероприятия Трамп сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат, поэтому организаторы отказались от идеи поставить между кандидатами стеклянную перегородку, как это было на последних дебатах кандидатов в вице-президенты.

Ожидаемо, ситуация в США с пандемией коронавируса стала одной из центральных тем. Байден пошел в атаку: "Любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей (в Америке от коронавируса скончались более 220 тысяч человек - прим.), не должен оставаться президентом США". Байден заключил, что Трамп "практически ничего не сделал" для борьбы с пандемией.

Глава Белого дома взял "на себя полную ответственность", но тут же, как и ранее, "перевел стрелки": "Это не моя вина, что он пришел сюда, это вина Китая". Трамп выступил против тотальных ограничений из-за пандемии: "Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Нам надо открыть школы. Мы не можем закрыть всю страну, иначе у нас не будет никакой страны". "Мы не можем запереться в подвале как Джо", - заметил Трамп, очевидно иронизируя над тем, что его конкурент большую часть предвыборной кампании провел, агитируя из дома. Президент также пообещал, что в течение нескольких недель будет готова американская вакцина от коронавируса.

Демократ, по слухам в СМИ, последние три дня без остановки готовился к дебатам, а потому относительно уверенно отбивал наскоки оппонента, прежде всего касавшиеся его сына Хантера Байдена и его связей с Украиной. Трамп повторил нападки, изложенные в недавней статье New York Post, где приводились новые свидетельства того, как Байдены злоупотребляли политическим влиянием ради личного обогащения. "Я в своей жизни ни разу не получил ни пенни от какого-либо иностранного источника", - категорично ответил Байден и сам перешел в атаку. Он, также сославшись на публикации в СМИ, заявил, что его конкурент в бытность бизнесменом выплатил внушительную сумму в качестве налогов в Китае, а затем бездоказательно бросил ставшие мантрой для демократов бредни о том, что Трампу платит Россия.

Еще одной острой темой стал вопрос расовых противоречий в США, из-за которого страну лихорадило все лето. "Факт состоит в том, что в Америке есть системный расизм", - констатировал Байден, при этом обвинив в расизме и главу Белого дома. "Я последний человек, которого можно назвать расистом", - парировал республиканец. Он перечислил меры своей администрации для ликвидации расового неравенства, резюмировав: "Со времен Авраама Линкольна никто не сделал для темнокожих больше, чем я". Но ссылка на 16-го президента США, положившего конец рабству и считающегося одним из самых успешных лидеров в истории страны, сегодня для либералов практически пустой звук. Байден усмехнулся и в ответ назвал Линкольна "одним из самых расистских президентов в современной истории".

Для экономистов интерес представили подходы кандидатов к энергетической тематике, где они не стеснялись своих расхождений. Байден пообещал в случае избрания переводить энергетику на "зеленые рельсы". "Нефтяная индустрия загрязняет окружающую среду, ее необходимо постепенно заменять на возобновляемые источники энергии", - уверен он. Демократ также пригрозил положить конец федеральным субсидиям для нефтяных компаний, обвинив Трампа в их поддержке в ущерб зеленой энергетике. "Громкое заявление", - прокомментировал Трамп, на что оппонент кивнул: "Да, громкое". "По сути, он заявляет, что уничтожит нефтяную отрасль", - воскликнул республиканец, призвав Техас, Пенсильванию, Оклахому и Огайо "помнить об этом" (в этих штатах в США развита нефтедобыча - прим.).

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Кандидаты также обсудили подходы к отношениям с Китаем, где оба пообещали жесткую линию, а также вопросы нелегальных мигрантов.

Завершились дебаты в духе царящей в поляризованном американском обществе неприязни, где стороны не желают слышать друг друга: Трамп и Байден не утруждались проявлять даже минимального такта и удалились со сцены в разные стороны, не попрощавшись.

Комментаторы считают, что в целом кандидаты остались "при своих". Байден не допустил никаких фатальных ошибок, что от него и требовалось, но и Трамп в этот раз выглядел более подготовленным и собранным, чем на первых дебатах. Обсуждая итоги состоявшейся последней перед выборами теледуэли, американские комментаторы указывают на сильное выступление Дональда Трампа. "Трамп выглядел лучше, чем на катастрофических для него первых дебатах", пишет издание Politico.

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