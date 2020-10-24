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24.10.2020 07:35
Рубрика: Общество

Врач оценил необходимость маски при минусовой температуре

Текст: Оксана Грибанова

Споры о том, надо ли носить маску для защиты от коронавируса в транспорте, на улице, а также в холодное время года, не утихают. По словам эксперта лабораторной диагностики, врача Александра Соловьева, эффективность маски при температуре выше или ниже нуля, вероятно, одинакова. Это "тот же барьер", считает специалист.

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Чтобы зимой маска не покрывалась инеем и не промокала, носить ее на улице не нужно. По большому счету, это не имеет смысла, передает E1.ru. Маску нужно надевать в транспорте, местах скопления людей, где "температуры ниже нуля не должно быть", уточнил Александр Соловьев.

Эксперт предупредил, что в мокрой маске труднее дышать и лучше ее заменить на новую. Врач посоветовал не рисковать здоровьем и не пренебрегать ношением защитных средств.

Между тем, как рассказал глава столичного главконтроля Евгений Данчиков, с первого сентября более 46 тысяч москвичей были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Нарушители были выявляли в торговых центрах, кинотеатрах, на массовых спортивных мероприятиях и в транспорте.

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