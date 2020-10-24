Врач оценил необходимость маски при минусовой температуре

Споры о том, надо ли носить маску для защиты от коронавируса в транспорте, на улице, а также в холодное время года, не утихают. По словам эксперта лабораторной диагностики, врача Александра Соловьева, эффективность маски при температуре выше или ниже нуля, вероятно, одинакова. Это "тот же барьер", считает специалист.

Чтобы зимой маска не покрывалась инеем и не промокала, носить ее на улице не нужно. По большому счету, это не имеет смысла, передает E1.ru. Маску нужно надевать в транспорте, местах скопления людей, где "температуры ниже нуля не должно быть", уточнил Александр Соловьев.

Эксперт предупредил, что в мокрой маске труднее дышать и лучше ее заменить на новую. Врач посоветовал не рисковать здоровьем и не пренебрегать ношением защитных средств.

Между тем, как рассказал глава столичного главконтроля Евгений Данчиков, с первого сентября более 46 тысяч москвичей были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Нарушители были выявляли в торговых центрах, кинотеатрах, на массовых спортивных мероприятиях и в транспорте.