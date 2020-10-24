Вторые дебаты Трампа и Байдена вызвали меньший интерес у американцев

Исследовательская компания Nielsen подсчитала число американцев, которые посмотрели заключительные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Выяснилось, что интерес к дискуссии оппонентов проявили 63 миллиона человек.

"Данные основаны на просмотрах дебатов на 15 американских телеканалах. Для сравнения, первая телевизионная встреча между Трампом и Байденом привлекла внимание 73 миллионов зрителей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Добавим, что подсчеты Nielsen не учитывают количество просмотров на Youtube и других стримминговых платформах. Аналитики отмечают, что до сих пор самыми рейтинговыми остаются дебаты 2016 года между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Тогда к экранам телевизоров прильнули 84 миллиона человек.

По данным CNN, на заключительных предвыборных теледебатах кандидатов на пост президента США, состоявшихся в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), действующий глава государства Дональд Трамп говорил в общей сложности почти на три с половиной минуты дольше своего оппонента Джозефа Байдена. Выступление Трампа заняло 41 минуту и 16 секунд эфирного времени, а Байден уложился в 37 минут и 53 секунды.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. В борьбе за главный пост в стране сойдутся республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.