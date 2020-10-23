На заключительных дебатах Трамп говорил на 3,5 минуты дольше Байдена

На заключительных предвыборных теледебатах кандидатов на пост президента США, состоявшихся Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), действующий глава государства Дональд Трамп говорил в общей сложности почти на три с половиной минуты дольше своего оппонента Джозефа Байдена. С такими подсчетами выступила телекомпания CNN.

По ее данным, выступление Трампа в целом заняло 41 минуту и 16 секунд эфирного времени, а Байден уложился в 37 минут и 53 секунды. 90-минутная теледуэль была разбита на шесть тематических блоков продолжительностью по 15 минут, пишет ТАСС. У соперников было по две минуты на ответ, а затем в течение минуты они могли ответить на аргументы оппонента. Участники обсудили ряд тем, среди которых коронавирус, международные отношения, экология и многие другие.

Напомним, первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй был намечен на 15 октября, однако из-за заражения Трампа коронавирусом комиссия по президентским теледебатам предложила провести этот раунд в дистанционном формате, что президент отверг. Теледебаты в Нэшвилле стали последними перед всеобщими выборами, намеченными на третье ноября.