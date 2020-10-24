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24.10.2020 14:35
Рубрика: Спорт

Вышел клип, посвященный российским бойцам UFC

Текст: Сергей Сокольский

В рамках начала сотрудничества UFC, крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам, с одной из партнерских платформ, состоялась премьера песни и клипа, посвященных российским бойцам промоушена.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи

Песня Романа Архипова "Мы только начинаем" приурочена к турниру UFC 254, который пройдет сегодня, 24 октября на бойцовском острове в Абу-Даби, и главным боем которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. В видеоряде присутствуют самые яркие кадры поединков российских бойцов UFC: Хабиба, Петра Яна, Александра Волкова и Забита Магомедшарипова.

"С самого детства я полюбил рок и все, что с ним связано, - признался автор композиции Роман Архипов. - И в смешанных единоборствах, в особенности в UFC, всегда было что-то от мира рока. Поэтому когда мне предложили записать трек в поддержку наших бойцов, я согласился не раздумывая. Надеюсь, данная песня станет неофициальным гимном триумфа наших соотечественников на бойцовском острове UFC".

Напомним, помимо Хабиба на турнире выступит большое количество спортсменов из России и СНГ, в том числе: Александр Волков, Магомед Анкалаев, Лиана Джоджуа, Лилия Шакирова, Шавкат Рахмонов и Александр Яковлев. Что касается Нурмагомедова, бой с Гэтжи станет для него уже третьей защитой чемпионского пояса в легком весе.

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