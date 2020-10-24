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Рубрика: В мире

Зонд OSIRIS-REx теряет частицы собранного с поверхности астероида грунта

Команда НАСА работает над сохранением образцов грунта, собранного с поверхности астероида Бенну. Зонд OSIRIS-REx начал терять материал. Сделанные снимки это подтверждают, говорится в пресс-релизе космического управления.

Фото: NASA
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"На изображениях видно, что частицы собранного грунта уменьшаются. Скорее всего они вылетают из механизма для сбора образцов TAGSAM. Крупицы материала проходят через небольшие щели в затворке коллектора, которые сформировались из-за более крупных камней", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По словам специалистов НАСА, любое движение космического летательного аппарата и прибора TAGSAM может привести к большей потере образца. Чтобы сохранить оставшийся материал, команда миссии отказалась от работы по измерению массы образца, изначально запланированной на субботу, 24 октября.

Ранее специалисты ведомства заявили, что миссия по забору грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну увенчалась успехом. Научный руководитель этой миссии Данте Лоретта представил снимки и видео, демонстрирующие касание инструмента зонда поверхности Бенну.

Напомним, космической зон стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Его цель - изучить астероид Бенну. В 2018 году аппарат достиг своих рабочих позиций. Возвращение образов грунта с орбиты запланировано на 2023 год.

В мире США Общество Космос

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