Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 октября 2020 года № 635-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

2) пункт 11 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

3) дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:

"11.4. Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай с 23 октября 2020 года до особого распоряжения организовать предоставление отделами ЗАГС и подведомственным учреждением Республики Алтай государственных услуг исключительно по предварительной записи.";

4) пункт 12 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

5) пункт 14 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) обеспечить переход Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции на коронавирусную инфекцию до 20 ноября 2020 года.";

6) дополнить пунктом 14.1.3 следующего содержания:

"14.1.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме в период с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.";

7) пункт 14.4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить ограничение посещения детьми мест общественного пользования."

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







