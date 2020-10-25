Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 октября 2020 года № 635-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Новости

Россиян ждет аномально теплый конец октября 01:20
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи 00:53
Макгрегор прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 00:48
Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254 00:42
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи 00:10
Пропавших после взрыва на танкере членов экипажа будут искать ночью 24.10.2020
Коляда выиграл первый старт под руководством Мишина 24.10.2020
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 24.10.2020
Волков нокаутировал Харриса во втором раунде на турнире UFC 254 24.10.2020
Прокуратура начала проверку после взрыва на танкере в Азовском море 24.10.2020
Владелец терпящего бедствие танкера рассказал о повреждениях при взрыве 24.10.2020
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на турнире UFC 254 24.10.2020
МЧС: Открытого огня на терпящем бедствие в Азовском море танкере нет 24.10.2020
Тихановская ушла на карантин в Литве 24.10.2020
"Спартак" предложил Доменико Тедеско новый контракт 24.10.2020
Ребенок погиб во время заезда на квадроцикле в Подмосковье 24.10.2020
Петров отказался от работы стюардом на Гран-при Португалии после гибели отца 24.10.2020
Франция отозвала посла из Анкары для консультаций 24.10.2020
СК РФ проводит проверку в связи с пожаром на танкере в Азовском море 24.10.2020
Минобороны сообщило о 2 584 военнослужащих с коронавирусом 24.10.2020
В Ленобласти найден мертвым депутат и бизнесмен Александр Петров 24.10.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии 24.10.2020
"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль Классико" 24.10.2020
Фигуристка Щербакова намерена реабилитироваться после ошибки 24.10.2020
Туктамышева призналась, что было тяжело вернуть тройной аксель в программу 24.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 октября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 23 октября 2020 года № 635-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

2) пункт 11 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

3) дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:

"11.4. Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай с 23 октября 2020 года до особого распоряжения организовать предоставление отделами ЗАГС и подведомственным учреждением Республики Алтай государственных услуг исключительно по предварительной записи.";

4) пункт 12 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, других субъектов Российской Федерации, других муниципальных образований в Республике Алтай.";

5) пункт 14 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) обеспечить переход Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции на коронавирусную инфекцию до 20 ноября 2020 года.";

6) дополнить пунктом 14.1.3 следующего содержания:

"14.1.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме в период с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.";

7) пункт 14.4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить ограничение посещения детьми мест общественного пользования."

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией