Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года

Международная кампания по запрещению ядерного оружия, ICAN, сообщила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Это стало возможным после того, как Гондурас ратифицировал соглашение, став таким образом 50-й страной официально одобрившей соглашение на всех государственных уровнях. Немногим ранее договор ратифицировали Ямайка и Науру.

На сайте ICAN отмечается, что договор вступит в силу через 90 суток после того, как в ООН будет сдана 50-я ратификационная грамота. Это событие называют в организации "историческим шагом" и "новой главой в сфере ядерного разоружения". "Десятилетия активистской работы сделали то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено", - приводятся слова исполнительного директора ICAN Беатрис Фин.

Договор предполагает полный отказ государств от разработки, испытаний, производства, накопления, а также применения или угрозы применения ядерного оружия. Кроме того, государствам участникам ДЗЯО запрещается размещать на своей территории оружие с ядерными боезарядами, принадлежащее другим странам.

Напомним, что договор был принят при поддержке 122 государств членов ООН в 2017 году. В переговорах не принимали участие ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Россия, как отметил в ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, не намерена присоединяться к договору. "Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, Россия не намерена присоединяться к этому договору", - заявил министр на проходившей в столице Московской конференции по нераспространению.