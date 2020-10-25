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25.10.2020 16:58
Рубрика: В мире

Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400

Текст: Алексей Чуриков

Турция не намерена отказываться от российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", заявил президент республики Тайип Эрдоган. Таким образом он отреагировал на критику со стороны властей США, "решительно осудивших" испытания этой системы турецкими военными, состоявшиеся 16 октября.

Турция работает над введением в строй российских ЗРС С-400

"Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы - Турция", - сказал Эрдоган, чьи слова приводит ТАСС на седьмом очередном провинциальном съезде Партии справедливости и развития в Малатье.

Он отметил, что Анкара не боится возможных санкций со стороны США и напомнил Вашингтону о неисполнении своей части договора о поставках американских истребителей F-35, за которые "Турция уже заплатила". "Какими бы санкции ни были, не опоздайте, вводите", - обратился к США Эрдоган.

В середине октября турецкие военные провели первые испытательные пуски ЗРС С-400. Учения прошли вблизи города Синоп. Всего было выпущено три ракеты, и все они поразили цели. Информацию о стрельбах позже подтвердил сам Эрдоган, добавив, что "испытания С-400 будут продолжены".

В мире Ближний Восток Турция

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