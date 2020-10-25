Федун предложил Нурмагомедову провести бой на арене "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову в случае возобновления карьеры провести поединок на домашней арене столичного клуба.

"Уважаю и понимаю решение Хабиба. Однако в случае, если наш боец его изменит, предлагаю провести бой на стадионе "Спартака", где он получит лучшую поддержку - 50 тысяч верных болельщиков", - приводит слова Федуна "Р-Спорт".

Накануне Хабиб победил в главном бою турнира UFC 254 в Абу-Даби американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.