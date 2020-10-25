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Рубрика: Спорт

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, досрочно победив Гэтжи

Текст: Максим Домчев
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом и сохранил титул чемпиона.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

На бойцовском острове в Абу-Даби завершился турнир UFC 254, в главном поединке которого встречались обладатель пояса чемпиона в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и претендент на титул американец Джастан Гэтжи.

Перед поединком соперники не стали обмениваться громкими обещаниями, было заметно, что и Нурмагомедов и Гэтжи относятся друг к другу с огромным уважением. Однако оно ушло в сторону, когда соперники вышли в клетку.

Американец, в отличие от многих других соперников россиянина, умеет не только работать в стойке, но и не против того, чтобы побороться. Впрочем, Нурмагомедов уже неоднократно доказывал, что в этом ему все же нет равных.

Начало первого раунда прошло осторожно. Соперники присматривались друг к другу, но затем Гэтжи стал активнее наносить удары. Нурмагомедов также отвечал в стойке, попадая в ответ. Однако пара сильных ударов все же настигли россиянина. Проблем добавляли и лоукики от американца. Чемпион перевел дело в борьбу к концу раунда, но на активные действия не хватило времени.

Во втором раунде назойливый Гэтжи продолжил терзать россиянина лоукиками, однако проход в ноги и перевод в партер для американца оказался роковым. Нурмагомедов сделал прием треугольник и задушил соперника. Россиянин защитил титул, одержав 29-ю победу в ММА.

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