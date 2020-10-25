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Рубрика: Экономика

Состояние богатейшего европейца за неделю выросло на 8 миллиардов

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Известный французский бизнесмен и глава группы LVMH Бернар Арно за неделю разбогател на 8 миллиардов долларов. Теперь его состояние оценивается в 122 миллиарда долларов. В рейтинге мировых миллиардеров он уступает лишь главе Amazon Джеффу Безосу.

Фото: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Состояние миллиардеров выросло до 10,2 триллиона долларов во время пандемии

На прошлой неделе LVMH сообщила, что появились признаки восстановления отрасли. После этого стоимость акций выросла на 6 процентов. При этом, как подчеркивается в публикации Forbes, за первые девять месяцев этого года выручка от продажи косметики, напитков, ювелирных изделий сократилась на 21 процент, а выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12 процентов.

Эксперты называют и конкретных потребителей - это страны Юго-Восточной Азии, которым удалось взять под контроль распространение коронавируса. Среди них - Китай и Южная Корея, где отмечается экономический подъем.

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