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25.10.2020 16:40
Рубрика: Общество

Греф сделал прививку от коронавируса

Текст: Иван Черноусов

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф, а также несколько топ-менеджеров банка сделали прививки от коронавируса. Об этом рассказал сам Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

Фото: Сбербанк TV
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Свое решение президент Сбербанка объяснил тем, что ему приходится много общаться с другими людьми и ездить по отделениям. "Не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку", - отметил Греф.

Ранее прививку от коронавируса сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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