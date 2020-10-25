Греф сделал прививку от коронавируса

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф, а также несколько топ-менеджеров банка сделали прививки от коронавируса. Об этом рассказал сам Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

Свое решение президент Сбербанка объяснил тем, что ему приходится много общаться с другими людьми и ездить по отделениям. "Не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку", - отметил Греф.

Ранее прививку от коронавируса сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.