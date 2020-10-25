Японская авиакомпания ANA уволит 3,5 тысячи сотрудников

Японская авиакомпания All Nippon Airways сообщила о планах уволить 3,5 тысячи человек. При этом перевозчик обещает помочь своим сотрудникам найти новое рабочее место. Ранее появилась информация, что ANA избавится от половины своих авиалайнеров, требующих больших затрат на топливо и обслуживание.

А в начале октября авиакомпания объявила, что на треть снизит зарплаты своих сотрудников и отменит предстоящие бонусы, чтобы компенсировать убытки, вызванные пандемией. Из-за коронавируса международные перевозки у японских авиакомпаний сократились почти на 99 процентов, напоминает ТАСС.