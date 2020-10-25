Что бывает после удаления катализатора

В Сети можно обнаружить множество предложений, разумеется от "неофициалов", об удалении из выхлопной системы автомобиля каталитического нейтрализатора. Давайте разберемся, нужно ли это делать.

Что такое каталитический нейтрализатор

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) - это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал - керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На "приборке" в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Причина замены или удаления нейтрализатора

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Почему услуга по вырезанию нейтрализатора популярна

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Какими проблемами чревато удаление нейтрализатора

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, - это повышенный расход масла. При этом такой "масложор", как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на "газ" и лишь усугубляет ситуацию - задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить "песок" из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на "приборке" и перебоев в работе мотора.