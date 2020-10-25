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25.10.2020 15:06
Рубрика: Российский автопром

Необычную Lada 4x4 заметили в Китае

Текст: Андрей Полухин

Необычную Lada 4x4 заметили на одной из парковок в Китае. Машина выделяется контрастными черными крышей, стойками и зеркалами, чернеными фонарями, хромированной полоской, протянувшейся через весь кузов, и внедорожной резиной.

Фото: www.twitter.com/AutoChina24
Перелицованный Lada Xray заметили в Северной Корее

Автомобиль для Поднебесной и без того достаточно настолько редкий, так еще и тюнинг изменил ее почти до неузнаваемости. В итоге автолюбитель, который ведет в Instagram канал о машинах в Китае, попросил помощи подписчиков.

"Вообще-то я не очень понимаю, что это такое... Выглядит, как Lada Niva, но я никогда раньше не видел Lada в Китае! Кто-нибудь знает, что это такое?" - написал он.

Более опытный коллекционер "живых" снимков авто в КНР подтвердил, что это Lada 4x4. Однако высказал мнение, что машину поставляют в страну серые дилеры, поскольку он никогда не видел ни одного автосалона.

АвтоВАЗ поставками в Китай не занимается. Однако в 2017 году стало известно, что в Поднебесную начали отправлять Lada из Казахстана, где работает бизнес-партнер российского автогиганта, компания "Азия Авто". Сообщалось, что в Поднебесной автомобиль будет примерно вдвое дороже, чем у себя на родине - от 100 до 130 тысяч юаней, что сопоставимо с суммой 1,15-1,49 млн рублей. За первую половину 2017-го в КНР поставили почти 700 машин. Дальнейшие успехи модели в СМИ не освещались.

#Lada