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25.10.2020 14:10
Рубрика: В мире

Неофашисты устроили беспорядки в Риме

Текст: Нива Миракян (Рим)
На Апеннинах растет недовольство населения из-за расширения ограничительных мер и возможного введения тотального локдауна. По мнению местных обозревателей, ситуация в Италия рискует выйти из-под контроля и спровоцировать волну социальных бунтов.
Фото: Andreas SOLARO / AFP Фото: Andreas SOLARO / AFP
Фото: Andreas SOLARO / AFP

Для подобного беспокойства есть предпосылки. Первый сигнал властям подал Неаполь, в ночь с четверга на пятницу. После того, как губернатор области Кампания Де Лука завил о намерении объявить в регионе карантин и режим самоизоляции, на улицы Неаполя вышли владельцы магазинов, кафе, баров и ресторанов, представители частного бизнеса, а также молодежь. Акция протеста переросла в столкновения с полицией, которой пришлось применить слезоточивый газ.

Фото: AP
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Буквально через два дня ситуация в более жесткой форме повторилась в итальянской столице. В Риме, где также накануне был введен комендантский час, около 200 неофашистов в балаклавах собрались на центральной площади Пьяцца дель Пополо, За одну минуту до полуночи они запустили ракеты фейерверка цветов национального флага Италии, а также нанесли урон мусорным бакам и припаркованным автомобилям. Римская демонстрация завершилась стычками с представителями правопорядка. В результате столкновений были ранены двое сотрудников полиции. По меньшей мере десять человек задержаны.

Однако, судя по всему, на достигнутом ультраправые останавливаться не собираются. Экстремистские планы озвучил накануне их официальный представитель Джулиано Кастеллино.

"Восстание началось в Неаполе, теперь все города должны кричать о свободе против тех, кто доводит нас до голода и держит нас в цепях. Это только начало", - предупредил Кастеллино в интервью итальянскому новостному агентству Adnkronos.

Между тем на следующий день после столичных погромов стало известно, что премьер Джузеппе Конте подписал новый правительственные декрет, направленный на ужесточение карантинных мер. Ожидается, что его содержание в ближайшие часы озвучит сам глава итальянского Кабмина.

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