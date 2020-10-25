Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США

Экс-президент США Барак Обама обвинил нынешнего американского лидера в рекордной смертности от COVID-19 в стране.

"Не стоит ожидать, что Дональд Трамп вдруг начнет защищать нас. Он даже не в состоянии принять меры для собственной защиты", - сказал Обама, намекнув на недавнее заражение Трампа коронавирусом.

По словам политика, хозяин Белого дома не признает наличия проблем. "Если бы он работал с самого начала пандемии, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше", - заявил экс-президент, активно поддерживающий демократа Джо Байдена, который претендует на кресло главы государства. Напомним, выборы президента США состоятся третьего ноября, напоминает ТАСС.