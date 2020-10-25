Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой

Каждый нормальный водитель стремится заправлять свой автомобиль качественным топливом, а потому имеет на примете несколько проверенных АЗС, в основном по привычному маршруту следования. Однако маршруты меняются, а заправки далеко не всегда демонстрируют стабильное качество товара и обслуживания. Так как же не нарваться на АЗС, на которой в лучшем случае не дольет горючего, а в худшем зальют контрафакт?

Выбираем сети

Первая рекомендация очевидна - ориентируемся на крупных сетевых операторов. Как правило, лучшие из них занимают первые строчки в многочисленных рейтингах и вообще - на слуху. Поэтому, собственно, мы не будем их называть. Перечень заведомо плохих АЗС также регулярно постоянно публикуют СМИ.

Понятно также, что, к примеру, жителям столицы следует отдать предпочтение компаниям, которые приобретают топливо у московских нефтеперерабатывающих заводов - так горючее не успеет потерять в качестве при транспортировке и хранении.

Другой ориентир - компании премиальных брендов, в том числе мировых, которые продают бензин и солярку чуть дороже среднего по рынку, но при этом их продукция имеет постоянное октановое число, высокую степень очистки и качественные присадки для снижения расхода топлива, повышения отдачи и снижения износа силовой установки.

Ориентируемся на внешний вид

Следует объезжать стороной АЗС непотребного вида с оборудованием, которое ветхое, поломанное или грязное. Чем грозит заправка на таких АЗС?

Даже если топливо в резервуарах окажется от известного бренда, на таких точках с большой степенью вероятности нарушают регламент плановых очисток хранилищ (норма - не реже, чем раз в два года). А если очистка и проводится, то не качественно - в емкостях, как правило, остается донный осадок, механические примеси, ржавчина.

Так что, прежде чем подъехать к незнакомой колонке, смотрим сначала, известный ли бренд, затем, чистая ли территория, современное ли оборудование и много ли машин заправляется (это еще один критерий). Проверяем также наличие паспортов (а не ксерокопий) на топливо с актуальными датами. Еще одна примета нормальной заправки - наличие на территории дальнобойщиков. Эти ребята хорошо знают правильные АЗС.

Остерегайтесь "двойников"

Отдельный случай - когда "левая" АЗС копирует оформление заправок брендов первого эшелона. К примеру, вдали от крупных городов легко нарваться на оформленные в желто-зеленых тонах какую-нибудь РВ (а вовсе не ВР) или ЛИКОЙЛ вместо ЛУКОЙЛ и т.п. Много подделок встречается также под цветовую гамму "Газпрома", Shell, Роснефти. Так что читайте название внимательно!

Отдельная история - когда заправка работает по франчайзингу, т.е. использует логотип известной марки, но топливо при этом может быть также и от стороннего поставщика. Здесь прежде всего смотрим на табличку с названием автозаправочной станции. На ней должна быть указана организация-собственник АЗС, ее ИНН и юридический адрес (если возникли сомнение, ищем правду в интернете). Но даже проще опознать "двойника", предложив кассиру карту лояльности. Если вам говорят, что карту по той или иной причине не принимают, высока вероятность, что вы приехали к объекту мало кому известного ООО, никак не связанного с нефтяным гигантом.

Локация

Еще одна зона риска - АЗС со странными названиями, которые вы услышали, возможно, в первый раз. Такие станции располагаются, как правило, не вблизи трасс, а в отдалении от основного транспортного потока и городов.

Цена на топливо на таких АЗС очень вероятно окажется на три - четыре рубля ниже, чем стандартная, на известных АЗС. Впрочем, если вы в безвыходной ситуации, и топливо заканчивается, залейте минимум бензина, чтобы дотянуть до более цивилизованного места.

Инфраструктура

Верным признаком хорошей АЗС является помимо прочего развитая инфраструктура - обустроенные места для парковки, санузел, магазин, кафе, бесплатные пластиковые перчатки перед заправочными колонками. Также на нормальных АЗС, как правило, работает несколько заправщиков в униформе.

Ведь компания, которая заботится о своей репутации, обычно соблюдает правила бизнеса, имеет в штате квалифицированный персонал и чтит корпоративный стиль.

Соответственно, нет нормальной инфраструктуры (некоторые опытные водители ориентируются в том числе на чистоту туалетов!), игнорируем подозрительную АЗС и едем искать нормальную.