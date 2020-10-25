Вильфанд рассказал о погоде в конце октября в Москве

Теплую и сухую погоду пообещали жителям и гостям Москвы на предстоящей неделе. Температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса.

Регион окажется во власти антициклона, поэтому осадков не ожидается. "Часто будут прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября", - поделился хорошей новостью научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее он сообщил, что практически на всей территории России последняя неделя октября будет аномально теплой. Например, в Якутии и на Чукотке днем около нуля градусов, ночью - от 10 до 15 мороза. А в Москве в светлое время суток около 9-11 градусов тепла, а минимальные ночные показатели - 0-5 градусов.