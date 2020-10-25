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25.10.2020 05:28
Рубрика: Власть

На Сахалине жители подтопленных домов получат компенсации

Текст: Юрий Батин

На Сахалине жители подтопленных из-за циклона домов получат компенсации.

Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале. В частности, он написал: "Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тысяч рублей на человека - до 50 тысяч рублей на семьи. Смирныховцам, чье имущество пострадало незначительно, выплатят по 5 тысяч рублей на человека. Многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета по линии министерства социальной защиты".

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Он также отметил, что будет организована просушка подтопленных помещений. Специалисты уже приступили к откачке воды.

Накануне на Сахалинскую область обрушился мощный циклон с обильными дождями. Сильнее всего от разгула стихии пострадали населенные пункты Смирныховского района, где подтопило 76 домов. В Макаровском районе на дорогу сошел крупный сель, размыты некоторые автотрассы и мосты. В этих районах муниципальные власти объявили режим ЧС.

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