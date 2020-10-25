Новости

Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси 09:17
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве 09:02
Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 08:55
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года 08:48
Названы популярные города России для встречи Нового года 08:42
Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова 08:39
Японская авиакомпания ANA уволит 3,5 тысячи сотрудников 08:16
В четырех районах Хабаровского восстановили электроснабжение 06:49
Глава LVMH Бернар Арно за неделю разбогател на 8 миллиардов долларов 06:30
На Сахалине жители подтопленных домов получат компенсации 05:28
Президент UFC прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 05:23
Умер председатель Samsung Ли Гон Хи 04:45
Врач-диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой 04:20
В СК сообщили подробности убийства депутата Петрова под Выборгом 03:46
Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США 03:10
Вильфанд рассказал о погоде в конце октября в Москве 02:45
В Азовском море началась буксировка пострадавшего от взрыва танкера 02:10
Россиян ждет аномально теплый конец октября 01:20
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи 00:53
Макгрегор прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 00:48
Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254 00:42
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи 00:10
Пропавших после взрыва на танкере членов экипажа будут искать ночью 24.10.2020
Коляда выиграл первый старт под руководством Мишина 24.10.2020
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 24.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
25.10.2020 08:55
Рубрика: Общество

Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни, помимо аномального тепла, ожидается серьезное ухудшение погоды. Где-то будет дождь, где-то осадки в смешанном виде. Также усилится ветер. Не исключен гололед.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Гидрометцентре спрогнозировали нестандартный ноябрь

"Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. В Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке прогнозируются дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, местами до 30 м/с", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он добавил, что во власти стихии окажется также юг Хабаровского края. Ненастно будет и в двух областях поблизости - ЕАО и Амурской области. "Будут и гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта. Усиление ветра там до 18-23 м/с", - подчеркнул синоптик.

Ухудшится погода в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Там ожидаются осадки во всех трех фазах и гололед.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Камчатский край ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область

Главное сегодня

Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси
Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, досрочно победив Гэтжи
Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова
Франция отозвала посла из Анкары для консультаций
Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах