Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни, помимо аномального тепла, ожидается серьезное ухудшение погоды. Где-то будет дождь, где-то осадки в смешанном виде. Также усилится ветер. Не исключен гололед.

"Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. В Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке прогнозируются дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, местами до 30 м/с", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он добавил, что во власти стихии окажется также юг Хабаровского края. Ненастно будет и в двух областях поблизости - ЕАО и Амурской области. "Будут и гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта. Усиление ветра там до 18-23 м/с", - подчеркнул синоптик.

Ухудшится погода в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях. Там ожидаются осадки во всех трех фазах и гололед.