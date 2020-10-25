В четырех районах Хабаровского восстановили электроснабжение

В населенных пунктах четырех районов Хабаровского края за сутки удалось полностью восстановить электроснабжение, нарушенное циклоном.

В региональном управлении МЧС сообщили, что свет подан в дома в Вяземском, Советско-Гаванском, Ульчском районах и районе им. П.Осипенко. В течение суток на восстановительных работах были задействованы 95 бригад.

В воскресенье аварийно-восстановительные бригады продолжат работу на поврежденных линиях электропередачи в шести районах, где электричество отсутствует полностью или частично.

Напомним, налипание мокрого снега и сильный ветер в субботу привели к обрыву проводов на линиях электропередачи. По данным Министерства энергетики РФ, без света в крае остались более 36 тысяч человек.