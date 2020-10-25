Новости

В четырех районах Хабаровского восстановили электроснабжение 06:49
Состояние богатейшего европейца за неделю выросло на 8 миллиардов 06:30
На Сахалине жители подтопленных домов получат компенсации 05:28
Президент UFC прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 05:23
Умер председатель Samsung Ли Гон Хи 04:45
Врач-диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой 04:20
В СК сообщили подробности убийства депутата Петрова под Выборгом 03:46
Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США 03:10
Вильфанд рассказал о погоде в конце октября в Москве 02:45
В Азовском море началась буксировка пострадавшего от взрыва танкера 02:10
Россиян ждет аномально теплый конец октября 01:20
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи 00:53
Макгрегор прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 00:48
Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254 00:42
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи 00:10
Пропавших после взрыва на танкере членов экипажа будут искать ночью 24.10.2020
Коляда выиграл первый старт под руководством Мишина 24.10.2020
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 24.10.2020
Волков нокаутировал Харриса во втором раунде на турнире UFC 254 24.10.2020
Прокуратура начала проверку после взрыва на танкере в Азовском море 24.10.2020
Владелец терпящего бедствие танкера рассказал о повреждениях при взрыве 24.10.2020
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на турнире UFC 254 24.10.2020
МЧС: Открытого огня на терпящем бедствие в Азовском море танкере нет 24.10.2020
Тихановская ушла на карантин в Литве 24.10.2020
"Спартак" предложил Доменико Тедеско новый контракт 24.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
25.10.2020 06:49
Рубрика: Происшествия

В четырех районах Хабаровского восстановили электроснабжение

Текст: Юрий Батин

В населенных пунктах четырех районов Хабаровского края за сутки удалось полностью восстановить электроснабжение, нарушенное циклоном.

В региональном управлении МЧС сообщили, что свет подан в дома в Вяземском, Советско-Гаванском, Ульчском районах и районе им. П.Осипенко. В течение суток на восстановительных работах были задействованы 95 бригад.

На Сахалине жители подтопленных домов получат компенсации

В воскресенье аварийно-восстановительные бригады продолжат работу на поврежденных линиях электропередачи в шести районах, где электричество отсутствует полностью или частично.

Напомним, налипание мокрого снега и сильный ветер в субботу привели к обрыву проводов на линиях электропередачи. По данным Министерства энергетики РФ, без света в крае остались более 36 тысяч человек.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, досрочно победив Гэтжи
В СК сообщили подробности убийства депутата Петрова под Выборгом
РПЦ не поддержала идею введения налога за бездетность
Франция отозвала посла из Анкары для консультаций
Россиян ждет аномально теплый конец октября
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей