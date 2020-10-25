Дубль Бериши помог "Ахмату"в меньшинстве обыграть " Уфу" в РПЛ

В воскресенье вечером в матче 12-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" на своем поле обыграл "Уфу" - 3:1 (1:0). Почти весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве после удаления защитника сборной России Андрея Семенова. Дубль на счету форварда грозненцев Бернарда Бериши.

Несмотря на победу, клуб из Грозного, набрав 17 очков, остался на десятой позиции в турнирной таблице. А "Уфа" по-прежнему с шестью баллами занимает последнее место в первенстве.

У сегодняшних соперников нет никаких оснований быть довольными ходом чемпионата страны. Причем не только угодившие на самое дно уфимцы, которых совсем недавно возглавил Рашид Рахимов (он шесть лет в общей сложности работал главным тренером именно грозненской команды). Но и коллектив Андрея Талалаева (руководством "Ахмата" на сезон поставлена стандартная для клуба цель - выход в Лигу Европы), начал бодро, но затем стал буксовать и опустился в середину турнирной таблицы.

В такой ситуации в виктории крайне нуждалась каждая из противоборствующих сторон.

Правда, в первой половине гости совсем не показали, за счет чего они этого могут добиться. Практически полное отсутствие комбинационной игры, расчет лишь на кроссы в штрафную, а в результате - никаких реальных возможностей угрожать воротам соперника.

Не сказать, что и "Ахмат" показывал что-то яркое, но зато у него слаженно работал левый фланг атаки в лице постоянно успевавшего подхватывать дальние забросы Бериши и помогавшего ему передачами Богосавеца.

В одной из эпизодов прострел Бериши едва на замкнул Харин, а на следующий выпад косовара неудачно среагировал голкипер "Уфы" Беленов, въехавший ногами в форварда. Пенальти сам пострадавший и реализовал, отправив мяч рикошетом от штанги в сетку - 1:0, 14-я минута.

Однако после перерыва события на поле совершенно неожиданным образом перевернулись. Сначала прострел Андрича справа миновал всех защитников хозяев, Алиев спокойно метров в семи пробил в дальний угол, и мяч все от той же штанги отскочил в ворота - 1:1, 56-я минута. Между прочим, это первый гол "Уфы" в РПЛ с… 30 августа.

А еще через минуту уже имевший предупреждение капитан "Ахмата" Семенов в центре поля зачем-то схватил за футболку Андрича, арбитр Сергей Лапочкин тут же показал защитнику сборной России второй "горчичник", оставив грозненцев в меньшинстве.

Правда, пока уфимцы готовились приступить к реализации большинства, "Ахмат" успел провести разящую контратаку. В ее окончании Бериша справа резко прострелил, а Ильин вколотил мяч в сетку буквально с двух метров - 2:1, 68-я минута. Это четвертый мяч форварда в первенстве.

А вскоре Бериша забил уже самостоятельно, убежав с центра поля от защитника гостей Никитина и обыграв на входе в штрафную Беленова, - 3:1, 77-я минута.

Вот таким парадоксальным получился второй тайм, принесший важную победу для "Ахмата", который теперь приблизился к лидирующей группе.