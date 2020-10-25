Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова

Следственный комитет практически не дает никаких подробностей об убийстве выборгского депутата Александра Петрова. Вот что удалось выяснить на этот час.

Незадолго до убийства дома у депутата случилось ЧП: 17 октября, из его коттеджа украли сейф. Якобы там находилось больше полумиллиона наличных денег и дорогие часы. Со слов правоохранителей, Петров сам заявил, что сейф выкраден, но подавать официальное заявление отказался. Больше из совсем не бедного дома ничего взято не было. Так что, одной из возможных версий называют связь кражи и убийства, если предположить, что в сейфе были некие представляющие интерес документы.

СК никак не комментирует ситуацию, но местная пресса связывает это убийство с арестом на днях главы района Орлова по подозрению в хищении более чем 700 миллионов из казны Выборгского района. В Следственном комитете это не подтверждают и не опровергают.

Вот что известно на этот момент: Александр Петров в день убийства около четырех приехал в свой дом под Выборгом, где уже была затоплена баня. Там попарился и пошел нырнуть в речку. Вероятно стреляли в депутата с другого берега реки.