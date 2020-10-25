В СК сообщили подробности убийства депутата Петрова под Выборгом

Бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров был убит неизвестным с противоположного берега реки. Об этом рассказали в Следственном комитете по Ленинградской области. В ведомстве отметили, что 61-летний погибший находился на территории своего дома.

Ранее СМИ сообщали, что убийство было совершено вечером 24 октября в поселке Великое. Бизнесмен и депутат получил смертельное ранение, когда вышел на улицу. Представитель СК Сергей Сазин рассказал, что тело Петрова нашли на территории банного комплекса. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Убийство квалифицировано как заказное. Информация об этом появилась на сайте СК.